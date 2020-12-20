МЧС предупреждает о гололедице на дорогах Петребург в понедельник

МЧС предупреждает о гололедице на дорогах Петребург в понедельник
Аналогичная погода продержится в Петербурге ближайшие несколько дней. Фото: Baltphоto/ Валентин Егоршин

В понедельник, 21 декабря, на дорогах Северной столицы в связи с потеплением может образоваться гололедица, предупреждает горожан региональное управление МЧС.

Ведомство ссылается на прогнозы ФГБУ «Северо-Западное УГМС», согласно которым в течение суток температура воздуха не опустится ниже нуля, а в дневное время воздух и вовсе прогреется до +2. При этом осадков не ожидается. Из-за ночного похолодания и плюсовой температуры днем дороги могут покрыться льдом, в связи с чем пешеходам и автомобилистам следует быть предельно внимательными.

Ветер ожидается юго-западный, его скорость составит 6-10 метров в секунду. Атмосферное давление останется в пределах нормы, в течение дня не изменится.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в Северной столице необычно тепло: столбики термометров поднялись до +4 градусов.

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