Световые изображения, предложенные КГА, больше интересуют рекламодателей, а не уличных художников

Идея размещать изображения на фасадах при помощи проекторов, которую предложили петербургским уличным художникам, кажется, пока нравится только предпринимателям, проецирующим на стены рекламу своих заведений и услуг. Горожане к этому относятся по-разному.

Внимание на так называемую световую рекламу обратили петербургские активисты. В группе «Центральный район за комфортную среду обитания» появился пост, рассказывающий о том, что бизнесмены, похоже, «решили замахнуться на большее, чем асфальт, — на фасады наших домов». Речь о рекламе заведений и разных услуг, которую при помощи специальных проекторов транслируют на стены домов.

Примечательно то, что с похожей идеей, но относительно стрит-арта выступил комитет по градостроительству и архитектуре (КГА), который помимо прочего предложил граффитистам таким же образом размещать свои изображения. Художники, с которыми пообщалась Gazeta.SPb, относятся к нововведениям скорее скептически. Возможно поэтому наш город до сих пор, что называется, не утопает в световых граффити. Кстати они, по словам лидера арт-группы «Явь»Анастасии Владычкиной, пока не требуют согласования. А что же реклама? С этим вопросом мы обратились к председателю комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимиру Рябоволу. По его словам, световая реклама — это не рекламоноситель сам по себе, поэтому согласовывать проекцию с ведомством не нужно.

«В компетенции регулирования комитета по печати и взаимодействию со СМИ находится деятельность, связанная с размещением рекламоносителей в полосе отвода автомобильных дорог, на территориях, зданиях и сооружениях. По факту сама проекция рекламоносителем не является и оформления разрешения не требует. Необходимость получения разрешения, выдаваемого нашим комитетом, наступает в случае размещения проекционного оборудования на указанных выше объектах регулирования», — пояснил Владимир Рябовол.

Однако согласовать такую рекламу, считает он, придется с КГА, куда Gazeta.SPb направила письмо, в котором также поинтересовалась, сколько таких самовольных проекций ведомство зафиксировало в этом году и какие в отношении нарушителей приняло меры.

Тем временем мнения петербуржцев относительно световой рекламы на фасадах зданий разделились. Одни не видят в ней ничего плохого, ведь стены не страдают, да и людям сама проекция не досаждает.

Но есть и те, кого подобный «световой шум» раздражает, поскольку бьет прямо в окна. В таких случаях некоторые горожане, кажется, идут на крайние меры.

Другие жители города отмечают: во-первых, реклама должна размещаться законно, во-вторых, раз уж предприниматели вешают вывески и транслируют проекции на фасады, то пусть оплачивают и содержание дома.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что уличное искусство в Петербурге, похоже, по нраву не всем. Бывает, что изображения пропадают через неделю, а то и через день после того, как их нанесли. Так, случилось, например, с рисунком, посвященном рок-музыканту Виктору Цою: арт-объект не оценил один из местных жителей, и коммунальщикам пришлось его закрасить. Конечно, говорят сами художники, встречаются и хулиганы, чью деятельность искусством не назовешь. Так, в конце августа вандалы испортили баллончиками с краской фасад Эрмитажа.

До этого, в июле, комитет по градостроительству и архитектуре предложил рисовать граффити на специальных конструкциях и предложил районным администрациям составить список мест для постоянного размещения стрит-арта.

В октябре проблему «размещения самовольных рисунков и надписей» по поручению вице-губернатора Эдуарда Батанова КГА обсуждал уже с ГАТИ, ОНФ и ПАО «Ленэнерго». Граффити, по мнению некоторых участников встречи, разрушают фасады зданий и нарушают единую городскую среду.

Координирует деятельность комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) (председатель — Владимир Григорьев) вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.