Юрий Лоза: «Дом-2» закрыли, потому что там уже «все построили»

Певец и музыкант Юрий Лоза прокомментировал закрытие реалити-шоу «Дом-2. Построй свою любовь».

По словам музыканта, шоу, видимо, просто исчерпало себя.

«Если решили закрыть, значит, либо считают, что построили, либо решили, что ничего у сидельцев «Дома-2» при всем желании не получится», — написал он на своей странице «Вконтакте».

Популярное телешоу «Дом-2», которое выходило в эфир более 15 лет, будет закрыто. Об этом стало известно вечером 18 декабря. Многие известные его участники комментируют закрытие телепроекта. Появилась информация, что шоу не закроется совсем, а будет выходить в другом формате и на другом телеканале.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бывшая участница «Дома»-2» Ольга Бузова прокомментировала закрытие реалити-шоу. Она считает, проект «изменил российское телевидение». Об этом экс-соведушая программы написала в своем Instagram-аккаунте.