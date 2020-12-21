Китаянка пыталась улететь из Петербурга с 20 тыс. памятных банкнот в чемодане

В аэропорту Пулково остановили гражданку Китая, у которой в багаже лежали 20 тысяч памятных купюр, посвященных Чемпионату мира по футболу 2018 года. Таможенники насчитали 2 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, на китаянку обратили внимание во время досмотра багажа. Она собиралась провезти памятные банкноты по зеленому коридору, то есть минуя процедуру таможенной декларации.

Жительница Поднебесной пыталась оправдаться тем, что эти купюры ее знакомый приобрел в Москве, и она хотела увезти их в Китай, чтобы подарить друзьям в качестве сувениров.

Отметим, что такие банкноты довольно популярны среди коллекционеров. Их стоимость может в разы превышать номинал. Составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кронштадтские таможенники нашли «лишние» части подшипников на 2,5 млн рублей.