Кронштадтские таможенники нашли «лишние» части подшипников на 2,5 млн рублей

Кронштадтские таможенники нашли &#171;лишние&#187; части подшипников на 2,5 млн рублей
Тысячи металлических шариков направлялись в адрес одной из петербургских организаций. Фото: СЗТУ

Сотрудники Котлинского таможенного поста обнаружили незадекларированные детали, прибывшие в автомобиле из Эстонии.

Как сообщили в пресс-службе «Северо-Западного таможенного управления», на таможенный пост прибыл автомобиль в партией «части подшипников». По документам, в партии было 60,7 тыс. единиц товара.

Однако на деле оказалось, что помимо заявленных деталей в автомобиле было еще более 170 тыс. штук товаров. Тысячи металлических шариков и металлических колец направлялись в адрес одной из петербургских организаций.

Ориентировочная стоимость «лишних» деталей превышает 2,5 млн рублей.

Ориентировочная стоимость «лишних» деталей превышает 2,5 млн рублей. Фото: СЗТУ

Возбуждено административное дело по статье о недекларировании товаров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пограничники пресекли попытку ввоза машин без уплаты таможенных платежей.

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