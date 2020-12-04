В Ленобласти пограничники пресекли попытку ввоза машин без уплаты таможенных платежей

Россиянин пытался ввезти три тягача и три полуприцепа без уплаты таможенных платежей. Фото: Пограничное управление ФСБ РФ по СПб и ЛО

Россиянин пытался ввезти три тягача и три полуприцепа без уплаты таможенных платежей. Фото: Пограничное управление ФСБ РФ по СПб и ЛО

В Ленинградской области сотрудники пограничного управления ФСБ пресекли попытку нелегального ввоза машин на территорию России.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, россиянин пытался ввезти три тягача и три полуприцепа без уплаты таможенных платежей. Чтобы уклониться от них, гражданин предоставил таможенникам документы, содержащие недостоверные сведения о товаре.

Во время обысков у него дома было найдено оборудование для изменения маркировки идентификационных номеров (VIN), российские и иностранные номера, свидетельства о регистрации ТС, а также фальшивые карточки допуска к международной перевозке.

По оценке специалистов, российская транспортная компания не уплатила таможенных платежей на сумму более 4,7 млн рублей, а утилизационных сборов — на сумму более 11 млн рублей.

Василеостровский районный суд признал россиянина виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей и приговорил к двум годам лишения свободы условно.

Кроме того, с подсудимого взыскали 4,7 млн рублей в пользу государства за неуплаченные платежи.

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