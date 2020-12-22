Роскомнадзор назвал YouTube главным распространителем фейков в 2020 году

Видеохостинг YouTube стал главным распространителем фейковых новостей среди иностранных платформ в рунете. Об этом заявили в Роскомнадзоре.

Как сообщает РИА Новости, что большинство фейковых новостей распространялось именно через YouTube. По мнению экспертов, основная часть таких новостей в этом году была связана с темой коронавирусной инфекции.

В Роскомнадзоре указали, что иностранные площадки реагируют на требования ведомства об удалении фейков не так оперативно, как хотелось бы, и зачастую ложные сведения остаются в открытом доступе для пользователей.

Отмечается, что российским сервисам на выполнение требований Роскомнадзора требуется от нескольких минут до нескольких часов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургских родителей сбивают с толку фейки о продлении школьных каникул.