Роскомнадзор назвал YouTube главным распространителем фейков в 2020 году

Роскомнадзор назвал YouTube главным распространителем фейков в 2020 году
Youtube назвали лидером по распространению фейков. Фото: Pixabay

Видеохостинг YouTube стал главным распространителем фейковых новостей среди иностранных платформ в рунете. Об этом заявили в Роскомнадзоре.

Как сообщает РИА Новости, что большинство фейковых новостей распространялось именно через YouTube. По мнению экспертов, основная часть таких новостей в этом году была связана с темой коронавирусной инфекции.

В Роскомнадзоре указали, что иностранные площадки реагируют на требования ведомства об удалении фейков не так оперативно, как хотелось бы, и зачастую ложные сведения остаются в открытом доступе для пользователей.

Отмечается, что российским сервисам на выполнение требований Роскомнадзора требуется от нескольких минут до нескольких часов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургских родителей сбивают с толку фейки о продлении школьных каникул.

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