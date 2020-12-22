В Петербурге обманутый дольщик через приставов добился 1,5 млн рублей неустойки от застройщика

Строительная компания не успела сдать объект в срок. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Строительная компания не успела сдать объект в срок. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Судебные приставы помогли петербуржцу получить неустойку со строительной компании, которая не успела сдать его квартиру в срок.

Как сообщили в пресс-службе городского управления ФССП России, в Московском районе на исполнении находится производства о взыскании более 1 млн 584 тыс. рублей с известной строительной компании.

Взыскателем является петербуржец, купивший у застройщика квартиру в строящемся доме на Варшавской улице. За строящееся жилье дольщик отдал почти 9,5 млн рублей.

Строительная компания, в свою очередь, не успела сдать объект в срок, и по судебному решению должна была выплатить неустойку, штраф и компенсацию морального вреда. Впоследствии денежные средства были удержаны с банковского счета застройщика и переведены петербуржцу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приставы Петербурга взыскали с застройщика более 13 млн рублей в пользу обманутых дольщиков.