Стало известно, сколько россиян столкнулись с телефонными мошенниками

Эксперты провели исследование и пришли к выводу, что около 40% жителей России хоть раз столкнулись с телефонным мошенничеством.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование компании IDF Eurasia, 22% опрошенных заявили, что им звонили злоумышленники, но они поняли, что это мошенничество и не стали переводить деньги. Каждый четвертый россиянин не сталкивался с попыткой обмана, однако такой опыт есть у его знакомых или родственников. При этом жертв мошенников среди мужчин больше, чем среди женщин (56 против 55%). А в полицию обратились лишь 5% россиян, которые повелись на удочку преступников.

Исследование показало, что большинство обманутых россиян (58%) переводили средства самостоятельно. Остальные называли злоумышленникам данные банковской карты и коды из СМС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам объяснили, как распознать телефонных мошенников.