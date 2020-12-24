Сырость и плюсовая температура ждет петербуржцев 24 декабря

В Петербурге ожидаются дождь и мокрый снег. Фото: unsplash.com

В Петербурге ожидаются дождь и мокрый снег. Фото: unsplash.com

В Северной столице прогнозируется небольшое потепление, которое сформирует теплая часть периферии циклона. Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Согласно прогнозу синоптика, периферия циклона принесла в город на Неве облачную погоду и плюсовую температуру. В четверг в Петербурге пройдут небольшие осадки — мокрый снег будет сменяться на дождь.

Температура за окном будет колебаться от +1 до +3 градусов. В Ленинградской области возможно похолодание до -2 градусов.

Скорость южного ветра в Северной столице составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о похолодании и снегопадах в предновогоднюю неделю.