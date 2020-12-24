В Ленобласти в четверг будет ветрено и скользко

В Ленобласти в четверг будет ветрено и скользко
На дорогах образуется гололедица. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В четверг, 24 декабря, в Ленинградской области прогнозируются облачная погода и ветер до 8 метров в секунду. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Жителей Ленобласти сегодня ждет мокрый снег, днем на западе пройдет морось. В некоторых районах возможно образование слабого гололеда. Ветер подует с юго-запада, юга. Его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду.

Днем местами воздух прогреется до плюсовых температур. В целом по региону температура будет колебаться от -2 до +2 градусов.

«На дорогах гололедица, сложная обстановка», — предупредили в ведомстве.

Атмосферное давление будет слабо меняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сырость и плюсовая температура ждет петербуржцев 24 декабря.

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