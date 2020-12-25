Огромная горка, ледовые катки, выставки и спектакль: куда сходить в Петербурге на выходных

Детская новогодняя ёлка в телеформате, поздравления от волонтеров Снегурочек и Дедов Морозов, вручение премии имени Курёхина, выставки в Эрмитаже и Фонтанном доме, спектакль, ярмарка, катания с горки и на коньках, а также католическое Рождество: Gazeta.SPb рассказывает об интересных событиях в Петербурге на выходных.

Детские новогодние елки в этом году из-за пандемии коронавируса, увы, запрещены. Поэтому увидеть праздничное шоу можно будет только по телевизору. В воскресенье, 27 декабря, юным петербуржцам покажут ледовый спектакль про Снежную королеву. С этого же дня и по 10 января представление можно будет посмотреть в интернете, отсканировав QR-код, размещенный на последней странице книжки-подарка.

За день до ледового шоу, 26 декабря, добровольцы штаба акции #МыВместе в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек вручат детям, которые будут вынуждены встретить Новый год в больничных палатах, подарки. Волонтеры даже составили целый маршрут, который они преодолеют на автомобилях во главе с украшенной гирляндами грузовой машиной. Их путь начнется у Детской городской больницы №1, продолжится у Детской городской клинической больницы № 5 им. Н.Ф. Филатова, Детской городской больницы Святой Ольги и закончится у детского лечебно-реабилитационного корпуса Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова.

В этот же день в Музее Анны Ахматовой откроется выставка из цикла «Рождество в Фонтанном доме». Ее темой станут рождественские и новогодние стихи Брюсова, Блока, Тарковского, Бродского, самой Ахматовой и других. Приглашенные художники предложат свою интерпретацию произведений.

А на сайте Центра Курёхина можно будет посмотреть XI церемонию вручения ежегодной Премии в области современного искусства имени этого выдающегося музыканта, композитора, киносценариста и актёра. В этом году награда будет присуждаться в 10 номинациях: гран-при «Поп-Механика», «Лучшее произведение визуального искусства», «Лучший медиа объект», «Лучший кураторский проект», «Искусство в общественном пространстве», «Лучший текст о современном искусстве», почетная номинация «SKIF» (музыкальный экспериментальный проект) и новая номинация – «Science Art Project».

В Балтийском доме 25 и 26 декабря представят спектакль «Волки и овцы» о нравах и характерах губернских помещиков, интригах, попытках подлога и шантажа, хитроумных обманных операциях, которые совершаются исключительно ради собственной выгоды.

25 декабря в выставочном центре «Эрмитаж — Выборг» открывается выставка произведений искусства Японии из собрания Государственного Эрмитажа. В экспозицию вошли около 300 экспонатов изобразительного и прикладного искусства, созданных в XVII — первой половине XIX века: гравюры укиё-э («картины быстротекущего мира»), рассказывающие о жизни горожан, полихромные гравюры нисики-э («парчовые картины») и др. Выставка будет работать до 15 апреля, а каждому из жанров отведен отдельный зал.

Напомним, что на Манежной площади работает Рождественская ярмарка, которую также можно посетить в выходные. Или покататься с огромной горки в «Никольских рядах». Для петербуржцев также открыты ледовые катки. Встать на коньки можно, например, на острове «Новая Голландия», в общественном пространстве «Севкабель Порт», на курорте «Охта Парк» или в ЦПКиО на Елагином острове.

А еще в ночь на 25 декабря католики, протестанты и часть православных церквей отметят Рождество Христово. Подробнее о празднике здесь.

О том, куда еще можно сходить в Петербурге пока не начали действовать ограничения, читайте в материале Gazeta.SPb.