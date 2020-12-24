В Петербурге выделили более 500 млн рублей на новогодние выплаты многодетным семьям

Из резервного фонда правительства Северной столицы выделили 505,8 миллионов рублей, которые направят на новогодние выплаты многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.

В четверг, 24 декабря, соответствующее постановление заверил своей подписью губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает пресс-служба городской администрации. Согласно документу, дополнительные меры соцподдержки включают в себя разовую выплату 3 тысяч рублей на каждого ребенка-инвалида или ребенка из многодетной семьи младше 18 дет.

Градоначальник отметил, что эти категории населения являются наиболее уязвимой частью общества, поэтому финансовая поддержка в предпраздничный период будет для них «хорошим подспорьем».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, на какие выплаты могут претендовать семьи с детьми до конца текущего года.