На какие выплаты могут рассчитывать семьи с детьми до конца 2020 года — инфографика Gazeta.SPb

Власти Петербурга анонсировали выплаты в 3 тыс. рублей на каждого ребенка в многодетных семьях. Gazeta.SPb напоминает о том, на какую еще финансовую поддержку до конца этого года могут рассчитывать граждане с детьми.

До 1 января все дети многодетных семей Петербурга получат по 3 тыс. рублей, заявил глава комитета по социальной политике Алексадр Ржаненков. Отмечается, что деньги могут поступить на счета горожан в течение 1-2 дней. При это за выплатами никуда ходить не нужно, все необходимые сведения есть в базе.

По словам Ржаненкова, в Петербурге проживают 152 тыс. детей из 47 с лишним тыс. многодетных семей. Кроме того, поддержку окажут детям-инвалидам, которые находятся как в семьях, так и в учреждениях. Все эти меры предприняты для того, чтобы у детей была возможность приобрести новогодние подарки.

До этого, 17 декабря, президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции объявил о выплате в 5 тыс. рублей на каждого ребенка до 7 лет. Позднее на сайте Кремля появился указ с формулировкой «в возрасте до 8 лет». Эти деньги — своеобразная компенсация за то, что из-за пандемии коронавируса юные россияне не могут посетить новогодние елки. По данным Росстата, на 1 января 2021 года в России будет около 13,8 млн детей в возрасте до 7 лет включительно. Поэтому на выплаты понадобится до 70 млрд рублей.

Напомним также о других выплатах, объявленных главой государства в этом году. Так, семьи с детьми, рожденными в период с 1 апреля 2017 г. по 30 июня 2020 г. включительно, имеют право на ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь 2020 г. на каждого такого ребенка.

С 1 июня семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет могут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка. В июле вышел указ о повторной такой выплате.

Также до конца этого года до 12 130 рублей повышено максимальное пособие по безработице. Выплата положена уволенным и зарегистрированным в центре занятости с 1 марта 2020 г. Плюс принятый 22 мая Госдумой закон предусматривает единый размер пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан — 6 752 рубля.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в следующем году в стране могут увеличить поддержку семей с детьми до 7 лет.