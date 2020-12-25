Моющие средства стали причиной «пенной вечеринки» на Петергофском шоссе

"Пенная вечеринка" на Петергофском шоссе. Фото: Скриншот из "ВКонтакте"

"Пенная вечеринка" на Петергофском шоссе. Фото: Скриншот из "ВКонтакте"

В Северной столице Росприроднадзор провел расследование по факту загрязнения трассы и акватории реки Дудергофки белой пеной. Оказалось, что Петергофское шоссе засорили моющим средством.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство, средства могли разово сбросить в реку. В них содержится большое количество веществ, которые используют для создания моющих средств.

«Залповый сброс вещества неизвестного происхождения с высоким содержанием синтетических поверхностно-активных веществ, используемых при производстве моющих средств, применяемых в быту и промышленном производстве. Росприроднадзор продолжает контролировать ситуацию», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что про загрязнение сообщили местные жители днем, 24 декабря. Белую пену очевидцы назвали «пенной вечеринкой» из-за массового скопления. Жалобы были поданы в Росприроднадзор, после чего уже была проведена проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Почта России» доставила петербурженке соль вместо обещанной оленины от родителей.