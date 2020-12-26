Трамп заявил, что Байден «фейковый президент»

Трамп заявил, что Байден &#171;фейковый президент&#187;
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Действующий президент США Дональд Трамп назвал избранного президента Джо Байдена «фейковым президентом», а прошедшие в Штатах выборы сравнил с процедурой избрания лидеров в странах третьего мира.

«Молодой военный, служивший в Афганистане, рассказал мне, что выборы в Афганистане гораздо более безопасные и гораздо лучше, чем выборы 2020 года в США. Наши (выборы — ред.) с миллионами и миллионами… отправленных по почте бюллетеней были выборами (как в странах — ред.) третьего мира. Фейковый президент!» — написал он в Twitter.

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выборы Джо Байден дональд трамп


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп заявил, что Байден «фейковый президент»
Число заболевших коронавирусом превысило 80 миллионов
Названы пять симптомов коронавируса, при которых нужно срочно обратиться к врачу
Морозы до минус 23 градусов ударят в Ленобласти
СКА проиграл московскому «Динамо» в гостях
Под Тосно произошло ДТП с микроавтобусом. Есть пострадавшие
Дорожные службы Петербурга попросили умеренно расходовать противогололедные ...
Картофель может оказаться опасным при гипертонии