Трамп заявил, что Байден «фейковый президент»

Действующий президент США Дональд Трамп назвал избранного президента Джо Байдена «фейковым президентом», а прошедшие в Штатах выборы сравнил с процедурой избрания лидеров в странах третьего мира.

«Молодой военный, служивший в Афганистане, рассказал мне, что выборы в Афганистане гораздо более безопасные и гораздо лучше, чем выборы 2020 года в США. Наши (выборы — ред.) с миллионами и миллионами… отправленных по почте бюллетеней были выборами (как в странах — ред.) третьего мира. Фейковый президент!» — написал он в Twitter.

Выборы в США прошли 3 ноября, однако официальные итоги еще не подведены. По данным СМИ, побеждает демократ Джо Байден. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.