Что принесет петербуржцам последняя неделя уходящего года

Дед Мороз за рулем автобуса, изменения в работе городского общественного транспорта, закрытие ресторанов и мест проведения досуга, экскурсии по красивейшим дворцам Ленобласти, светящийся айсберг на площади Труда, выплаты на детей и, конечно, Новый год: Gazeta.SPb рассказывает о событиях предстоящей в Петербурге недели.

Конечно же, главным событием грядущей недели станет празднование Нового года. Распоряжением губернатора Александра Беглова, 31 декабря будет выходным днем. А тот, кто не успел купить и нарядить елку, еще может успеть это сделать — елочные базары работают до конца месяца.

До 29 декабря у петербуржцев есть шанс прокатиться на автобусе, за рулем которого сидит Дед Мороз. Напомним, что он следует по маршруту №24 «ул. Хасанская — станция метро «Василеостровская». Пассажирам при этом предлагают сделать фото. Автору лучшего подарят «Подорожник» с 2 021 руб.

Добавим, что в новогодние праздники изменится режим работы городского общественного транспорта. С 31 декабря по 1 января он будет функционировать по графику воскресенья. Кроме того, 1 января перевозки будут осуществляться до 23:59. А ночью 1 и 7 января автобусы, троллейбусы, трамваи и поезда в метро ходить вовсе не будут. Вдобавок две станции подземки — «Адмиралтейская» и вестибюль «Невского проспекта-2» — 31 декабря закроются досрочно.

К сожалению, с 30 декабря по 3 января в Петербурге закроют все кафе и рестораны. Напомним, что с 25 декабря они начали приниматься посетителей с 6:00 до 19:00. Это продлится до 10 января.

В предпоследний день уходящего месяца перестанут работать выставки, музеи, театры, концертные залы и другие организации исполнительских искусств. Этот запрет также будет в силе до 10 января.

При этом в кинотеатрах продолжат показывать фильмы. Правда с ограничениями: в зале должно быть не больше 50 человек.

До 27 января у петербуржцев есть возможность посмотреть на светящийся айсберг, который в минувшие выходные установили у «Новой Голландии». Инсталляция — часть проекта ArtAntarctica, приуроченного к юбилею открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Вечером и ночью на грани «глыбы» транслируют исторические фильмы и видеоперформансы современных художников.

Для тех, кому не хватает культурной программы, с 30 декабря по 10 января продолжит работать музей-заповедник «Гатчина» в г. Гатчина Ленинградской области. Посещение возможно только в составе организованных экскурсий, билеты на которые можно приобрести не менее чем за сутки. На таких же условиях для туристов будет открыт и Приоратский дворец.

До конца этого года гражданам должны поступить 5 тыс. руб. на каждого ребенка, анонсированные во время большой пресс-конференции Владимиром Путиным. Напомним также, что комитет по социальной политике Петербурга пообещал многодетным семьям по 3 тыс. руб. на каждого ребенка для приобретения подарков к Новому году. Финансовая поддержка положена и детям-инвалидам.