В Ленобласти в понедельник ожидаются морозы до -20 градусов

В Ленобласти в понедельник ожидаются морозы до -20 градусов
Жителей Ленобласти ждут морозы до -20 градусов. Фото: pixabay

В понедельник, 28 декабря, в Ленинградской области установится облачная с прояснениями погода. Ночные морозы в некоторых районах достигнут -20 градусов.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью в Ленобласти не будет осадков, но в конце дня на западе пройдет небольшой снег. Умеренный ветер подует с юга, юго-востока.

В ночь на 28 декабря температура воздуха на западе региона составит от -3 до -8 градусов. На востоке ночью похолодает до -8…-13 градусов. При этом местами ожидаются заморозки до -17…-20 градусов. Днем на улице будет от -2 до -7 градусов, местами до -10 градусов.

Атмосферное давление ночью повысится, днем особо не изменится.

Также жителей Ленобласти предупредили о гололедице на дорогах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночью в Петербурге похолодает до -10 градусов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть морозы прогноз погоды


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Камеруне около 60 человек стали жертвами ДТП с автобусом
В Минобороны посоветовали не говорить с Россией с позицией силы
Названы лучшие способы, как избежать похмелья
Американского военного обвинили в стрельбе с тремя погибшими в Иллинойсе
Геофизик предупредил о мощных землетрясениях по всему миру
В Ленобласти в понедельник ожидаются морозы до -20 градусов
Стало известно, как чай влияет на долголетие
Россияне бросились скупать пустующие особняки в Англии