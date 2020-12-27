В Ленобласти в понедельник ожидаются морозы до -20 градусов

В понедельник, 28 декабря, в Ленинградской области установится облачная с прояснениями погода. Ночные морозы в некоторых районах достигнут -20 градусов.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью в Ленобласти не будет осадков, но в конце дня на западе пройдет небольшой снег. Умеренный ветер подует с юга, юго-востока.

В ночь на 28 декабря температура воздуха на западе региона составит от -3 до -8 градусов. На востоке ночью похолодает до -8…-13 градусов. При этом местами ожидаются заморозки до -17…-20 градусов. Днем на улице будет от -2 до -7 градусов, местами до -10 градусов.

Атмосферное давление ночью повысится, днем особо не изменится.

Также жителей Ленобласти предупредили о гололедице на дорогах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночью в Петербурге похолодает до -10 градусов.