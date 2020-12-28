В Петербурге умер замглавы секретариата администрации губернатора Александр Архангельский

В понедельник, 28 декабря, в возрасте 61 года скоропостижно ушел из жизни заместитель начальника секретариата администрации губернатора Санкт-Петербурга и руководитель Отдела документационного обеспечения Александр Архангельский.

Александр Николаевич родился в 1959 году в Ленинграде, выпускнике Ленинградского механического института 1984 года. Кроме того, в 1991 году окончил Ленинградский политологический институт. Вся жизнь Архангельского была связана с родным городом, в частности — промышленностью и наукой Петербурга.

Сотрудником администрации губернатора Северной столицы Александр Архангельский являлся на протяжении почти 20 лет — он работал там с 2001 года. По словам главы Петербурга Александра Беглова, деловые и личные качества Александра Николаевича были незаменимы в работе секретариата. Кроме того, до последнего дня своей жизни Архангельский продолжал работать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после продолжительной болезни ушла из жизни петербурженка, пережившая две атаки на «Невский экспресс» в 2007 и 2009 годах.