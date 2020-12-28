Героями 2020 года по версии россиян стали врачи, спасатели и создатели вакцины от COVID-19

Более половины россиян, — 55%, согласно результатам опроса ВЦИОМ, — назвали медицинских работников героями 2020 года.

Результаты социологического исследования были опубликованы на сайте ВЦИОМ в понедельник, 28 декабря. Жители Росси считают, что главными чертами героя года являются честность, порядочность и справедливость — за эти качества проголосовали 13% респондентов. Кроме врачей и медработников сочли достойными звания героев также сотрудников МЧС (31%).

В тройку лидеров, претендующих на то, чтобы стать героями уходящего года, попали и ученые-разработчики вакцины от коронавирусной инфекции (22%). Антигероями россиян, в свою очередь, стали спекулянты, втридорога реализующие лекарства (44%), паникеры (30%), политики, критикующие антиковидные ограничения (21%), и сами ковид-диссиденты (19%).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению 58% россиян, за последние 3-5 лет российский кинематограф и мультипликация стали качественнее.