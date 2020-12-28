Байден намерен противостоять вызовам со стороны России и Китая

Байден отметил, что Штаты должны пересмотреть растущие угрозы в том числе в киберпространстве. Фото: pixabay

Байден отметил, что Штаты должны пересмотреть растущие угрозы в том числе в киберпространстве. Фото: pixabay

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что государство должно адаптировать приоритеты в обороне на фоне вызовов, якобы создаваемых Россией и Китаем.

«Мы говорили о разных стратегических сложностях, с которыми мы столкнемся со стороны России и Китая, и реформах, которые мы должны провести, чтобы, отвечая на эти вызовы, быть в сильнейших из возможных позиций», — заявил Байден по итогам брифинга со специалистами в сфере национальной безопасности.

По его словам, речь идет о модернизации приоритетов в сфере обороны, чтобы «лучше давать отпор агрессии в будущем», передает РИА Новости. Байден отметил, что Штаты должны пересмотреть растущие угрозы в том числе в киберпространстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты оценили возможные санкции Байдена против России.