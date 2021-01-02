Шесть мест в Петербурге, связанных с Достоевским

Gazeta.SPb продолжает рассказывать о местах в Петербурге, связанных с именами известных людей. На это раз мы составили маршрут «по следам» писателя Федора Михайловича Достоевского.

Садовая, 37

Здесь в 1874 году Федор Михайлович сидел в тюрьме, куда попал из-за размещенной без согласования с Александром II цитаты императора в журнале «Гражданин». Писатель провел в стенах гауптвахты два дня, перечитывая «Отверженных» Виктора Гюго.

Вознесенский, 8

По этому адресу находится Доходный дом Шиля. Ранее здесь располагалась гостиница «Париж», основанная в 1804 году Луи Ван-Вельсенерсом. В период с 1847 по 1849 год Достоевский снимал в этом здании комнату, в стенах которой было написано множество произведений, например, «Чужая жена и муж под кроватью», «Ёлка и свадьба», «Слабое сердце» и другие.

Гражданская, 19 и Столярный, 5

Считается, что в этом здании жил герой «Преступления и наказания» Родион Раскольников. «Каморка его приходилась под самою кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещалась одною лестницей ниже, в отдельной квартире, и каждый раз, при выходе на улицу, ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда отворенной на лестницу».

Наб. канала Грибоедова, 104

По этому адресу Достоевский поселил героиню «Преступления и наказания» Алёну Ивановну — «старуху-процентщицу» — «крошечную, сухую старушонку, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосую». Это Дом Ивана Вальха, где, по свидетельствам современников, также были написаны первые сцены комедии «Горе от ума» Грибоедова.

Наб. канала Грибоедова, 73

А вот точного адреса, где жила Сонечка Мармеладова, Достоевский не давал. По мнению исследователей его творчества, в «Преступлении и наказании» точно описано здание Казённой палаты на Екатерининском канале (сейчас это канал Грибоедова). А вот как писатель изобразил жилище девушки: «Сонина комната походила как будто на сарай, имела вид весьма неправильного четырёхугольника, и это придавало ей что-то уродливое. Стена с тремя окнами, выходившая на канаву, перерезывала комнату как-то вкось, отчего один угол, ужасно острый, убегал куда-то вглубь, так что его, при слабом освещении, даже и разглядеть нельзя было хорошенько; другой же угол был уже слишком безобразно тупой. Во всей этой большой комнате почти совсем не было мебели».

Казначейская, 7

А вот в здании по этому адресу был написан сам вышеупомянутый роман. Это Доходный дом Алонкина, где Достоевский жил в период с 1864 по 1867 год. Правда, в то время он был трехэтажным.

Кузнечный, 5/2

Здесь также жил Федор Достоевский, здесь же он и скончался в 1881 году. А к 150-летию со дня рождения писателя в этом доме открылся музей, экспозиция которого основана на коллекции внука автора «Преступления и наказания» — Андрея Достоевского.

Александро-Невская Лавра

Здесь, на Тихвинском кладбище, в так называемом Некрополе мастеров искусств и находится могила Федора Михайловича. Памятник писателю установили спустя два года после похорон.

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