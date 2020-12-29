Петербургский парламент рассмотрел две инициативы об ограничении продажи «веселящего газа»

В петербургском ЗакСе рассмотрели две инициативы о запрете торговли закиси азота несовершеннолетним.

Депутаты подготовили законопроект об административной ответственности за продажу «веселящего газа» несовершеннолетним. Кроме того, внесен проект постановления, в котором мы выражаем поддержку инициативе депутатов Государственной Думы Н.В. Костенко, О.В. Тимофеевой, Н.В. Говорина, Н.П. Саниной, Е.В. Косяненко и А.Н. Ищенко. Предложенный ими федеральный законопроект запрещает продажу закиси азота физическим лицам для целей, не связанных с медицинской помощью, а также пропаганду употребления этого вещества для изменения психического состояния.

Вопрос запрета закиси азота петербургские парламентарии обсуждают еще с 2018-го года. При обсуждении парламентарии натыкались на стену: продавцов можно привлечь к ответственности только за незаконную торговлю или же за продажу детям. В первом случае дело также усложнялось тем, что нарушитель за время судебного процесса сможет трудоустроиться задним числом. Кроме того, невозможно доказать и факт употребления веселящего газа постфактум. Сам он запрещенным препаратом не является.

Веселящий газ в России запретят с 1 января. Президент подписал соответствующий закон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге депутаты поддержали изменения в закон, которые запретят продажу шариков с веселящим газом детям. Парламентарии хотят и вовсе запретить продавать вещество, но без Госдумы в Петербурге сделать больше ничего не могут.