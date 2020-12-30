Посетить Елагин остров жители Петербурга смогут бесплатно на Новый год

Искусственный каток на Елагином острове. Скриншот поста в группе "ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове" ВКонтакте

Искусственный каток на Елагином острове. Скриншот поста в группе "ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове" ВКонтакте

В Северной столице вход в ЦПКиО им. Кирова сделали бесплатным 31 декабря и 1 января. Жители города смогут посетить Елагин остров с 6 утра до 10 вечера.

Согласно данным с официального сайта парка, вновь платным вход станет уже 2 января. В этот день жители и гости Петербурга будут вынуждены заплатить за вход с 10 утра до 10 вечера.

Кроме этого, сообщается, что работать на территории будут не все площадки. Так сообщается о том, что закрытыми будут творческая дача, фрейлинский корпус, выставочные залы, конюшенного корпуса, магазин художественного стекла и группа «Здоровье». Кроме этого, недоступными окажутся музей художественного стекла и стеклодувная мастерская.

Однако, посетить можно будет каток, другие спортивные площадки и мини-зоопарк.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в МВД пообещали не ужесточать наказание за нарушение масочного режима в Новый год.