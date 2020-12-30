Рестораторы Петербурга подали более 170 заявок на открытие «зимних террас»

Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга завершает прием подачи заявлений на установку уличной мебели от заведений общепита. Ведомство выдало более 170 разрешений на открытие «зимних террас».

Напомним, что выдача разрешений на работу «уличных кафе» в упрощенном порядке осуществляется в рамках содействия бизнесу и с учетом мнения участников экспертного совета в сфере общественного питания. При этом заведениям, арендующим площади у частных собственников, получать такие разрешения вовсе не требуется.

Упрощенный порядок действует с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021-го. Размещать столики на улице можно в период с 8 утра до полуночи, на ночь мебель необходимо убирать в помещения. При этом «зимние террасы» должны оставлять проход не менее полутора метров в ширину, чтобы не мешать пешеходам и уборочной технике.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 30 декабря в Петербурге закрылись все предприятия общественного питания. Они вернутся к работе только 4 января.