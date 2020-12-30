Голикова рассказала, чем отличаются вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона»

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала об отличиях между двумя вакцинами от коронавируса российского производства — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Голикова заявила в интервью РИА Новости, что «Спутник» немного «реактогеннее», чем новосибирская вакцина. Однако, по словам вице-премьера, оба препарата не имеют каких-либо серьезных побочных эффектов.

Она пояснила, что вакцина «Спутник V» — векторная на основе аденовируса, а «ЭпиВакКорона» — пептидная, созданная их трех основных частей генома коронавируса, которые более устойчивы к мутациям. Этот препарат вырабатывает гуморальный ответ.

Обе вакцины были зарегистрированы российским Минздравом. Препараты уже начали поставлять в регионы. По словам Голиковой, вакцины не показали себя с отрицательной стороны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Голикова призвала отказаться от алкоголя при вакцинации от коронавируса.