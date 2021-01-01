В Москве умер еще 71 пациент с COVID-19

Еще 71 пациент с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями скончались в Москве. Об этом сообщили в пятницу, 1 января, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, в столице число умерших достигло 10 540.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 159 297 случаев заражения, выздоровело 2 554 340 пациентов, умерло 57 019 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров считает, что в январе уровень заболеваемости коронавирусом в России ожидаемо вырастет. Ухудшение ситуации, по мнению эксперта, является естественным, поскольку январь входит во вторую волну стандартной ежегодной заболеваемости любыми недугами, от вирусных до инфарктов.