Петербург и Ленобласти приняли 100 тыс. тонн лимонов за 2020 год

С начала 2020 года на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области прибыло более 98 тыс. тонн лимонов.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти. С начала января прошлого года сотрудники регионального ведомства проконтролировали ввоз на территорию России более 98 тыс. тонн лимонов.

Больше всего лимонов — почти 60 тыс. тонн — прибыло на территорию города и области из Аргентины. Также цитрусовые поступали из ЮАР, Марокко, Бразилии, Уругвая, Зимбабве, Эсватини, Египта и Боливии.

Партии плодов, которые успешно прошли фитосанитарный контроль, были допущены к ввозу на территорию России. Остальные лимоны отправили обратно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково прошли проверку Россельхознадзора более тысячи соболиных шкур.