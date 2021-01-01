Петербург и Ленобласти приняли 100 тыс. тонн лимонов за 2020 год

Петербург и Ленобласти приняли 100 тыс. тонн лимонов за 2020 год
Лимоны прошли фитосанитарный контроль. Фото: unsplash

С начала 2020 года на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области прибыло более 98 тыс. тонн лимонов.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти. С начала января прошлого года сотрудники регионального ведомства проконтролировали ввоз на территорию России более 98 тыс. тонн лимонов.

Больше всего лимонов — почти 60 тыс. тонн — прибыло на территорию города и области из Аргентины. Также цитрусовые поступали из ЮАР, Марокко, Бразилии, Уругвая, Зимбабве, Эсватини, Египта и Боливии.

Партии плодов, которые успешно прошли фитосанитарный контроль, были допущены к ввозу на территорию России. Остальные лимоны отправили обратно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в аэропорту Пулково прошли проверку Россельхознадзора более тысячи соболиных шкур.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
лимоны новости СПб Россельхознадзор


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербург и Ленобласти приняли 100 тыс. тонн лимонов за 2020 год
Футболист на Lexus насмерть сбил пенсионера перед Новым годом
Пожар в Новый год в Чувашии унес жизни троих взрослых и троих детей
«Какие-то валенки». Кокорина высмеяли за фото в костюме и кроссовках
В России продлена «заморозка» накопительной пенсии
В Петербурге зафиксировано 3746 новых случая коронавируса
С 1 января в России разрешается законно работать на удаленке
ВОЗ внесла вакцину Pfizer в список для экстренного использования