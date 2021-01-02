В Абхазии в горах заблудился россиянин: его удалось спаси

Мужчину уже доставили в Гагру. О его состоянии ничего не сообщается.

Второго января стало известно о пропаже россиянина в горах Абхазии. 52-летний мужчина из Москвы покорял вершины и в какой-то момент заблудился. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики, пишет РИА Новости.

На поиски москвича отправились спасатели. Они обнаружили его в горах в Гагрском районе. Непонятно, как много времени понадобилось на то, чтобы найти мужчину. Также не уточняется, в каком состоянии он находится.

На данный момент россиянина доставили в Гагру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели отправились на поиски заблудившихся на Эльбрусе альпинистов. На спасение были оперативно отправлены четверо специалистов личного состава Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.