Медведчук раскритиковал Минздрав Украины из-за отказа от российской вакцины

Ранее Ляшко объяснил отказ от российской вакцины тем, что она еще не прошла третью фазу испытаний. Фото: официальный сайт российской вакцины "Спутник V"

Ранее Ляшко объяснил отказ от российской вакцины тем, что она еще не прошла третью фазу испытаний. Фото: официальный сайт российской вакцины "Спутник V"

Лидер политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук ответил на отказ Минздрава Украины регистрировать вакцину от коронавируса «Спутник V» российского производства.

Как сообщается на сайте политсилы, Медведчук назвал слова заместителя главы Минздрава Виктора Ляшко «маразматическим трепом» и «недоразумением от медицины». По словам политика, высказывания главного санитарного врача не имеют ничего общего с интересами украинцев.

Ранее Ляшко объяснил отказ от российской вакцины тем, что она еще не прошла третью фазу испытаний. На это Медведчук ответил, что ее в данный момент не прошла ни одна вакцина в мире. К примеру, вакцина компании AstraZeneca вместе с американской вакциной Pfizer завершит испытания лишь в 2023 году.

«Сейчас заявления украинских представителей власти свидетельствуют, что они вообще живут в космосе, совершенно не включают мозги и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производством ее в Украине с получением для этого высоких технологий», — заявил политик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Украина отказывается регистрировать российскую вакцину от коронавируса.