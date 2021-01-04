В Петербурге снизилось число госпитализаций пковид-пациентов

Пятая часть коечного фонда Санкт-Петербурга остается свободной. В городе отмечается снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Об этом стало известно в понедельник, 4 января. На сегодняшний день в городе остаются свободными «20% от всего инфекционного коечного фонда для лечения новой болезни и пневмонии.

Как сообщил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID, за сутки было проведено 570 госпитализаций среди совершеннолетних.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург возглавил рейтинг регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.