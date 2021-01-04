В Греции врач попал в реанимацию после прививки вакциной Pfizer

С 27 декабря 2020 года по 3 января 2021-го в Греции сделано 3779 прививок. Фото: pixabay

С 27 декабря 2020 года по 3 января 2021-го в Греции сделано 3779 прививок. Фото: pixabay

Замглавы больницы в пригороде Афин попал в реанимацию с признаками инфекции нижних дыхательных путей незадолго после прививки от коронавируса препаратом Pfizer.

Минздрав Греции при этом не видит связи между вакцинацией и болезнью медика, передает РИА Новости. Инцидент произошел в городке Элевсина неподалеку от Афин. 54-летний мужчина, который был здоров перед тем, как сделал прививку, вскоре почувствовал симптомы инфекции. Тест на коронавирус был отрицательным, признаков ковида также не было.

Однако в канун Нового года врачу стало хуже, а 1 января его поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Противники вакцинации считают, что причиной ухудшения самочувствия медика стала инъекция, тогда как власти не нашли доказательств этой версии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Великобритании стартовала кампания по вакцинации от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca и Оксфорда.