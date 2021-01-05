В Ленобласти ожидаются снег и гололедица

В Ленобласти ожидаются снег и гололедица
В регионе выпадет небольшой снег. Фото: pixabay.com

Во вторник, 5 января, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в регионе похолодает до -13 градусов в ночное время суток, днем столбики термометров будут показывать -3 … -8 градусов.

Кроме того, выпадет небольшой снег. На дорогах появится гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Слабый ветер будет дуть северо-восточного и восточного направлений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице сохранится облачная погода. Однако это не исключает мокрого снега, который пройдет местами в небольших количествах. Возможна гололедица.

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