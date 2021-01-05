Петербуржцам рассказали, кто должен платить за случайно поврежденный товар в магазине

В соответствии с 211-й статьей Гражданского кодекса РФ риск повреждения или гибели имущества несет магазин до оплаты покупки, если иное не предусмотрено договором. Фото: pixabay

В соответствии с 211-й статьей Гражданского кодекса РФ риск повреждения или гибели имущества несет магазин до оплаты покупки, если иное не предусмотрено договором. Фото: pixabay

Специалисты Роспотребнадзора по Северной столице ответили на один из самых популярных вопросов: как поступить в случае ненамеренного повреждения еще не оплаченного товара на территории супермаркета.

Как сообщает пресс-служба ведомства, если покупатель, к примеру, случайно уронил с полки бутылку алкоголя, и она разбилась, то сотрудники магазина не имеют права требовать с него компенсацию. Согласно гражданскому праву, решение вопроса об ответственности за неблагоприятные последствия для вещей и их владельцев определяется моментом перехода права собственности.

Таким образом, ответственность за риски, связанные с сохранностью товаров до их оплаты, несет магазин. При этом если, скажем, бутылка вина была разбита намеренно, уйти от административной ответственности нарушителю не удастся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, кому стоит беспокоиться о возможной утечке личных данных.