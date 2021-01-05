Путин заявил, что Москве не стоит «прибедняться»

Путин заявил, что Москве не стоит &#171;прибедняться&#187;
Путин призвал власти столицы не "прибедняться" и помогать регионам. Фото: kremlin.ru

Президент выразил надежду, что власти столицы будут работать эффективно и не жаловаться на нехватку средств.

Президент России Владимир Путин прокомментировал расходы на Москву. Об этом сообщает РИА Новости. Политик отметил, что столица не должна что-то заимствовать и жаловаться на нехватку финансирования. Путин убежден, что бюджет города сбалансированный и верстается с профицитом, поэтому нет поводов «прибедняться».

«Хочу выразить надежду на то, что в наступившем 2021 году вы и все ваши коллеги будут действовать так же эффективно, и ничего заимствовать вам не придётся»,

— сказал Путин на совещании, добавив, что у Москвы «все в порядке».

Он также надеется, что власти столицы продолжат помогать другим регионам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков рассказал об отношении Путина к предательству и воровству. Владимир Владимирович сначала всегда детально разбирается в ситуации, чтобы понять, кто действительно заслуживает наказания.

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