Спасатели час тушили частный дом в поселке Глебычево

В Выборгском районе Ленобласти загорелся частный дом. С огнем боролись восемь спасателей.

Возгорание случилось в среду, 6 января, в СНТ «Полет» в поселке Глебычево. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 8:50. Сотрудники выехали к месту происшествия на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, частный дом горел на общей площади 30 «квадратов».

На ликвидацию пожара огнеборцам потребовался примерно час. К 9:54 пламя полностью потушили. Другие подробности выясняются.

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