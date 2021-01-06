В Ленобласти пьяный мужчина сбил насмерть свою мать

В Лужском районе Ленобласти водитель сбил свою мать. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел в ночь на 5 января.

По предварительной информации, 35-летний мужчина подъезжал на автомобиле Kia Rio к деревне Янково. В это время 68-летняя женщина перебегала дорогу в неположенном месте, водитель не успел вовремя затормозить и сбил её. Пожилая женщина скончалась в больнице.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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