Дачники под Петербургом остались без воды в канун Рождества

В Ломоносовском районе Ленобласти дачники остались без воды в канун Рождества. Там прорвало трубу. Об этом сообщили участники садоводства в группе в социальной сети «ВКонтакте» в среду, 6 декабря.

Чтобы начался ремонт, нужно было написать заявку в аварийные сети Водоканала, но далее процесс не продвигается.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что на территории научно-исследовательского института прорвало трубу.

Работы по ремонту сейчас ведутся, сообщили в самом институте, на территории которого произошла авария.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коммунальная авария случилась утром четверга, 16 июля, за домом №16. Кадрами с мест происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, как вода начала бить фонтаном, из-за чего на участке образовался потоп.