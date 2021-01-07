Петербуржцы вызвали МЧС для спасения кошки со льда на канале Грибоедова

Сотрудники петербургского управления МЧС занимались спасением кошки в рождественскую ночь. Гуляющие по набережной канала Грибоедова жители города заметили кошку, которая застряла в трубе, и позвонили в экстренные службы.

Об этом рассказали в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автор ролика шел по набережной, когда заметил спасателей на другой стороне канала. Там стояла пожарная машина с включенными спецсигналами. На льду сидели двое сотрудников МЧС с фонариками и разглядывали трубу. «Кошку достают, какие молодцы», — говорит петербуржец.

«Какие молодцы! Спасибо за спасение кошки! Животные беззащитны и если им человек не поможет, они погибнут», — пишет пользовательница в комментариях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели сняли с дерева рысь в Ленобласти.