Эксперт рассказал, как наладить режим сна после новогодних праздников

Самое важное в поддержании иммунитета это здоровый сон. Фото: pixabay.com

Самое важное в поддержании иммунитета это здоровый сон. Фото: pixabay.com

Он отметил, что для этого чаще всего достаточно одной ночи.

Сомнолог рассказал, как быстро наладить режим сна после новогодних праздников. Своими советами он поделился с агентством «Москва».

Он считает, что первая ночь перед работой может оказаться мучительной. Человеку, привыкшему отдыхать, будет сложно уснуть пораньше и встать по будильнику. Тем не менее, специалист порекомендовал помучаться одну ночь: благодаря этому следующей ночью будет проще уснуть. Сомнолог убежден, что чаще всего организму легко подстроиться под новый режим сна.

Он добавил, что в рабочие дни не всегда удается полноценно высыпаться. «Доспать» можно в выходные.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи и психологи дали советы по восстановлению организма после новогодних праздников. Нейропсихолог Юлия Путина отмечает, что важно вернуться к прежним биологическим ритмам — резкая смена режима может ухудшить концентрацию внимания, привести к недосыпу и усталости.