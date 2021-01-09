Аккаунты Трампа заблокировали в крупнейших соцсети

Трамп не признает своего поражения на выборах. Фото: pixabay.com

Трамп не признает своего поражения на выборах. Фото: pixabay.com

Политик остался не только без профиля в Twitter, но и на многих других площадках.

Действующий президент США Дональд Трамп был заблокирован не только в Twitter, но и в других крупнейших социальных сетях. Об этом сообщает сетевое издание Axios.

Теперь политик не может пользоваться следующими платформами: YouTube, Facebook, Reddit, Twitch, Twitter, Instagram, Snapchat, Tiktok, Pinterest и другими. Известно, что некоторые аккаунты заблокированы временно. Так, Трамп не сможет публиковать что-либо в Facebook и Instagram на протяжении двух недель, пока к власти не придет Джо Байден. В Tiktok тем временем удаляют видеоролики, в которых звучат призывы участвовать в штурме Капитолия.

Напоминаем, что результаты выборов президента США удовлетворили не всех американцев. Сторонники Трампа устроили акции протеста у здания Капитолия, полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп раскритиковал блокировку аккаунта в Twitter. Он заявил, что никакие блокировки не заставят его замолчать.