На острове Ява произошел сход оползня, погибли минимум 11 человек

В субботу, 9 января, на территории острова Ява в Индонезии произошел сход оползня из-за сильных и продолжительных дождей, размывших почву.

В результате чрезвычайного происшествия, по данным агентства Reuters и Национального агентства Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий, погибли как минимум 11 человек, еще 18 получили травмы. Кроме того, во время эвакуации офицерами жертв первой зоны оползня, случилась вторая волна.

Точное количество погибших и пострадавших пока уточняется. Поисково-спасательные работы осложняются погодными условиями: на острове продолжают идти сильные дожди, которые приводят почву в неустойчивое состояние и угрожают повторными оползнями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Яванском море нашли останки пассажиров, погибших при крушении лайнера Boeing-737 9 января.