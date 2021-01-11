Коньки, рыбалка, Лахта: как петербуржцы испытывают на прочность лёд — фоторепортаж Gazeta.SPb

Официально выход на лёд в Петербурге запрещен до 15 января. Нарушителям грозит штраф. Но он, очевидно, страшит не многих. Gazeta.SPb показывает, как петербуржцы «испытывают на прочность» прозрачное покрытие, а заодно и свою судьбу.

На коньках, с друзьями и домашними животными и, конечно, с ледобурами и удочками — лёд на городских водоёмах будто манит петербуржцев. Они продолжают гулять по кромке, невзирая на запреты властей. Одно из самых излюбленных мест — Лахтинский разлив.

В прошлом году недалеко от реки Глухарка, всего в километре от берега, под лёд провалились двое детей. Из холодной воды удалось спасти мальчика. Его в тяжелом состоянии (с серьезным переохлаждением, обморожением голеней и ссадинами на руках) доставили в больницу и поместили в реанимацию. А вот девочка, вместе с которой гулял подросток, к сожалению, погибла.

Согласно постановлению правительства Петербурга, выход на лёд этой зимой запрещен до 15 января. Если покрытие к тому времени не станет достаточно крепким, меры продлят. Нарушителям грозит предупреждение или административный штраф от 1 000 до 5 000 рублей. За выезд на лёд на транспортном средстве — от 1 500 до 5 000 рублей. Для юридических лиц — до 20 000 рублей.

Кажется, самая главная напасть для спасателей — это любители зимней рыбалки. По словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по Петербургу Игоря Титенка, они массово выходят на лёд. При этом одной рыбной ловлей дело порой не ограничивается. Бывает, бесстрашные горожане ставят рядом палатки.

Ночь на 11 января с начала зимы стала самой холодной в Петербурге. Температура воздуха опустилась до — 14,4 градуса. По прогнозам синоптиком, морозы задержатся. Но устойчивый «минус», говорит специалист, не говорит о том, что ледовое покрытие безопасно — есть вероятность провалиться и погибнуть. Трагедий, по словам Титенка, пока, к счастью, не было. Сейчас экстренные службы проводят рейды, беседуют с нарушителями.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, как безопасно кататься на ватрушке.