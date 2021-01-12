Эрдоган отказался пользоваться WhatsApp

Эрдоган отказался пользоваться WhatsApp
WhatsApp не устраивает политика. Фото: Pixabay

Политику не понравились изменения политики конфиденциальности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что больше не пользуется мессенджером WhatsApp. Политика не устроили изменения политики конфиденциальности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера.

Теперь все группы, которые ранее были созданы в мессенджеры, появятся в приложение BiP. Эрдоган надеется на понимание журналистов и на то, что они тоже перейдут на новую площадку. С Эрдоганом согласились в Минобороны Турции.

В агентстве считают, что таким образом политик протестует против зарубежных соцсетей. Известно, что турецкое приложение уже скачали около миллиона человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп, заблокированный в соцсетях, ведет Telegram-канал: он стремительно набирает популярность. На канал в час подписывается около пяти тысяч человек.

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