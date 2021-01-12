Россия получила от США приглашение на инаугурацию Байдена

Россия получила от США приглашение на инаугурацию Байдена
Джо Байден. Фото: скриншот Instagram

Россия получила от США приглашение на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена.

Посольство России в Вашингтоне подтвердило получение приглашения, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что российская сторона планирует участие в церемонии на уровне посла.

Выборы в США прошли 3 ноября. Многие страны уже поздравили Байдена с победой. Путин также направил телеграму с поздравлением. Трамп итоги выборов не признает. Он считает, что во время выборов были допущены нарушения. Несмотря на это, действующий глава государства отказывается признавать результаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что команда Дональда Трампа считает, что ряд бюллетеней, которые были отданы в день выборов в одном из округов штата Аризона, не были засчитаны. В связи с этим, Дональд Трамп готов бороться со своим конкурентом Джозефом Байденом.

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