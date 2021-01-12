Петербургский астроном оценил угрозу от летящего к Земле астероида

Астероид пройдет на расстоянии от 8,1 до 7,5 млн километров от Земли. Фото: pixabay.com

Астероид пройдет на расстоянии от 8,1 до 7,5 млн километров от Земли. Фото: pixabay.com

Астероид WU5, который пролетит мимо Земли в ночь в ближайшие два дня, безопасен для нашей планеты. Об этом заявил петербургский астроном Кирилл Масленников.

Астероид пройдет на расстоянии примерно в 8 млн километров от Земли. В NASA его назвали потенциально опасным. Однако Масленников уверен, что об этом говорится ради «перестраховки».

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», кандидат физико-математических наук отметил, что указанное расстояние значительно дальше, чем среднее расстояние от Земли до Луны. Это значит, что астероид не несет угрозы в ближайшее время.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Астероид WU5 из числа потенциально опасных околоземных космических объектов.