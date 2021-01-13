Приставы Петербурга взыскали с застройщика 450 тысяч рублей в пользу обманутых дольщиков

Судебные приставы Фрунзенского района Северной столицы взыскали со строительной компании после ареста её банковских счетов почти 450 тысяч рублей в пользу пятерых петербуржцев.

Одна из взыскательниц в течение нескольких лет не могла получить от застройщика неустойку в размере 200 тысяч рублей. Оказывается, в 2016 году между ними был заключен договор, по которому дольщица должна была получить в собственность квартиру не позднее 1 января 2019 года. Компания, однако, сдала жилье почти на полгода позднее, в связи с чем суд обязал организацию выплатить женщине неустойку.

Денежные средства в пользу пострадавшей, как и еще нескольких владельцев недвижимости, оказавшихся в аналогичной ситуации, были списаны со счета компании после ареста и переведены петербуржцам накануне новогодних праздников, как рассказали в Главном управлении службы судебных приставов по Северной столице.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как приставы вычисляют должников, которые предоставляют ложные данные о размере своей зарплаты.