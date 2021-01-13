Петербург вошел в тройку лучших городов России для построения карьеры

Петербург вошел в тройку лучших городов России для построения карьеры
Лучшими городами для построения карьеры россияне считают Москву, Петербург и Краснодар. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Специалисты онлайн-сервиса по поиску работы «Работа.ру» провели опрос среди пользователей, попросив их назвать лучшие, по их мнению, города для быстрого и успешного карьерного роста.

Лидером рейтинга, что неудивительно, стала Москва. Этот город считают наиболее подходящими для построения карьеры 59 процентов респондентов. На втором месте расположилась Северная столица — 32 процента участников опроса считают, что в Петербурге можно обеспечить перспективное профессиональное развитие.

Замыкает тройку лучших городов для карьерного роста Краснодар, за который проголосовали 27 процентов опрошенных. Также в пятерке оказались Сочи (24 процента) и Екатеринбург (23 процента). Опрос проводился среди 3,5 тысяч человек старше 18 лет по все России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аналитики HeadHunter перечислили самые высокооплачиваемые вакансии января в Санкт-Петербурге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
карьера новости СПб рынок труда трудоустройство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач-диетолог рассказал, кому противопоказан мед
Доктор Мясников сомневается в естественном происхождении коронавируса
Роналду мог перейти в «Барселону» в 2003 году
Папа римский сделал прививку от коронавируса
Петербург вошел в тройку лучших городов России для построения карьеры
Мурашко призвал увеличить число пунктов для массовой вакцинации от коронавируса
В Петербурге ожидаются сильные морозы
В Ленобласти санавиация доставила 373 человека в больницы за год