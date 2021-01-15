На Московском вокзале задержали мужчину с метадоном и мефедроном в кармане

На Московском вокзале задержали мужчину с метадоном и мефедроном в кармане
В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте

Во время отработки пассажиропотока на Московском вокзале Северной столицы сотрудники транспортной полиции задержали 33-летнего мужчину с наркотическими веществами в потайном кармане куртки.

Досмотр показал, что в незаметном месте пассажир попытался спрятать два пакетика с порошкообразным веществом внутри. Экспертиза показала, что эти вещества — метадон и метилэфедрон, то есть, наркотики. Также в рюкзаке задержанного было несколько различных медицинских шприцов.

Оказалось, что мужчина покупал синтетические вещества через Интернет. Безработный петербуржец уже привлекался к ответственности за хищение чужого имущества и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до трех лет лишения свободы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трое петербуржцев попали на скамью подсудимых за продажу наркотиков онлайн.

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