В России за сутки подхватили коронавирус 24 715 человек

В России за сутки подхватили коронавирус 24 715 человек
Количество выздоровевших все чаще превышает число новых случаев заражения. Фото: pixabay

По данным оперативного штаба на утро 15 января, на территории России зарегистрировано еще 24 715 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

При этом 3 258 человек (13,2%) заразились активно как контактные лица и переносят болезнь без клинических проявлений. Таким образом, с начала пандемии в России выявлено 3 520 531 человек, заболевших коронавирусом. Кроме того, за минувшие сутки инфекция унесла жизни 555 пациентов. Нарастающим итогом количество жертв COVID-19 выросло до 64 495 человек.

Также за последние сутки из больниц по выздоровлению выписали 27 636 человек. В общей сложности, за время ведения статистики победили коронавирус 2 909 680 пациентов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вновь растет количество ежедневных случаев заражения COVID-19. Сегодня их уже 3 094, днем ранее было 3 041.

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